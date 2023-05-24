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Число участников «Российского партнерства за сохранение климата» выросло до 42

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Ванинский центр лесоводства» и Югорский государственный университет присоединились к «Российскому партнерству за сохранение климата». Представители этих организаций подписали меморандум о вступлении.

Компания «Ванинский центр лесоводства», основанная в 2019 году, занимается выращиванием лесных культур и выполнением работ по лесовосстановлению на Дальнем Востоке.

С 2022 года ВЦЛ стал разрабатывать лесоклиматические проекты, направленные на обеспечение углеродной нейтральности. Например, в рамках такого проекта в Сахалинской области планируется посадка 29 млн деревьев на площади 6 тыс. га. За весь срок его реализации расчетный объем углеродных единиц составляет 1.7 млн. т. СО2.

По словам гендиректора ВЦЛ Вадима Москвичева, за три года компания сильно шагнула вперед в плане развития технологий по лесовыращиванию. «Разработали собственную щадящую технологию подготовки грунта для высадки посадочного материала. Ввели автоматические системы полива и линии высева шведской компании BBC, ввели площадки доращивания и закаливания, постоянно увеличиваем существующие мощности, строим новые теплицы. Сейчас мы являемся самым крупным лесопитомником на Дальнем Востоке», — сказал он.

Югорский государственный университет, который также присоединился к партнерству, является одним из лидеров в области исследований динамики окружающей среды и глобальных изменений климата. Университет, в частности, реализует проект по созданию региональной системы мониторинга за потоками парниковых газов, состоящей из пяти станций. В университете отметили, что членство в «Российском партнерстве за сохранение климата» дает возможность познакомить бизнес-сообщество с научными исследованиями, в также найти партнеров для реализации прикладных проектов по мониторингу потоков парниковых газов, оценке бюджета углерода в экосистемах и природно-климатических решений.

«Рoссийское пaртнерствo за сохранение климата» — это созданное в 2015 году объединение компаний, усилия которых направлены на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение климaтических изменений. У истоков РПСК стояли такие компании, как Эн+ Олега Дерипаски, «РусГидро», «Ингосстрах», «Роснано», «Сбер». На сегодняшний день в партнерстве 42 участника.

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