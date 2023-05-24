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Эксперты оценили перспективы «зеленого» строительства в России

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Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
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Чтобы простимулировать развитие «зеленого» жилищного строительства в России, целесообразно поддержать спрос и предложение через «зеленые» ипотеку и проектное финансирование, считает заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко.

«Строительная отрасль — существенный источник углеродных выбросов и потребляет большой объем электроэнергии. Поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее трансформации в пользу «зеленой» экономики», — сказал он на круглом столе, организованном ДОМ.РФ.

Федорко отметил, что сегодня 90% жилищного строительства осуществляется с привлечением средств граждан на эскроу-счета, и 50% этих средств берется в ипотеку. «Инструменты рынков капитала будут также содействовать этому. ДОМ.РФ уже второй год поддерживает проекты устойчивого финансирования строительной отрасли через размещение «зеленых» и социальных облигаций», — добавил замгендиректора госкомпании.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года включает внедрение инновационных, энергоэффективных и экологичных технологий и материалов, а также разработку соответствующей документации. «Сегодня в России на отрасль строительства приходится около четверти от всего объема выбросов парниковых газов, это больше 500 млн тонн выбросов ежегодно. В связи с этим, зеленое и энергоэффективное строительство — это один из ключевых инструментов сохранения окружающей среды и природных ресурсов, а также повышения качества жизни населения», — добавил он. Ломакин напомнил, что для «оценки зданий и сооружений на энергоэффективность и экологичность» разработан ряд систем оценки.

Так, в прошлом году был утвержден первый в России национальный стандарт зеленого строительства для многоквартирных жилых домов, разработанный Дом.РФ и Минстроем. Аналогичный стандарт готовится для частного домостроения (ИЖС) и для энергоэффективного капремонта многоквартирных домов.

Участники круглого стола, среди которых были представители власти и институтов развития, банкиры и застройщики, также обсудили подготовку кадров и повышение информированности о «зеленом» строительстве и его преимуществах. При участии НИУ ВШЭ уже запущен первый обучающий курс по "зеленому" стандарту жилья для всех заинтересованных участников рынка. Дальнейшие шаги по развитию экоповестки в жилищном строительстве могут быть приняты на уровне правительства.

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