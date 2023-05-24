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Пушилин заявил об отсутствии признаков наличия мирных жителей в Артемовске

Пушилин: свидетельств наличия мирных жителей в Артемовске нет, люди эвакуированы
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Дениса Пушилина
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Никаких свидетельств о том, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) еще остаются мирные жители, нет. Об этом заявил 23 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, отметив, что российские военные по мере продвижения в городе эвакуировали гражданских лиц из зоны конфликта.

«Что касается гражданских. Мы вчера проехали практически весь город. Гражданских мы не увидели. Ребята, которые там находятся, ЧВК «Вагнер», весь этот период эвакуировали, как только находили, гражданских. С их слов, гражданских в городе нет», — сообщил Пушилин телеканалу «Россия-24».

Врио главы ДНР также добавил, что пик тревожности на флангах у Артемовска прошел, обстановка стабилизируется. Однако есть вероятность, что противник может перебрасывать еще какие-то свои дополнительные резервы.

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Ранее, 24 мая, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в район города Часов Яр, который находится рядом с Артемовском, прибыли новые украинские подразделения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают вооружение и бронетехнику. Он предположил, что ВСУ планируют атаковать российские подразделения, которые в настоящий момент находятся в Артемовске.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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