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Захарова заявила о боязни США признания активной стороной украинского конфликта

Захарова: США боятся, что их признают активными участниками украинского кризиса
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Фото: Global Look Press/IMAGO/M10s
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США боятся признания активной стороной конфликта на Украине, так как в этом случае станет очевидно использование ими Киева в собственных целях. Об этом в среду, 24 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

«Они как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в этом конфликте не просто как наблюдатель, <...>, а как активная страна, намного более активная, чем непосредственно киевский режим», — сказала дипломат.

Штаты являются той стороной, которая сама использует киевский режим в собственных целях, объяснила представитель дипведомства. Таким образом Захарова прокомментировала заявления официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Вашингтон не поощряет удары Украины по территории России, однако оставляет право принимать решения за Киевом.

Представитель МИДа также отметила, что в случае признания Соединенных Штатов активным участником конфликта их образ в глазах общественности будет разрушен. По ее словам, именно поэтому Вашингтон идет на любые уловки, чтобы не дать общественности понять «рукотворность кризиса».

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Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали 13 человек.

Позднее, 23 мая, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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