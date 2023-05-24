Захарова заявила о боязни США признания активной стороной украинского конфликта

США боятся признания активной стороной конфликта на Украине, так как в этом случае станет очевидно использование ими Киева в собственных целях. Об этом в среду, 24 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

«Они как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в этом конфликте не просто как наблюдатель, <...>, а как активная страна, намного более активная, чем непосредственно киевский режим», — сказала дипломат.

Штаты являются той стороной, которая сама использует киевский режим в собственных целях, объяснила представитель дипведомства. Таким образом Захарова прокомментировала заявления официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Вашингтон не поощряет удары Украины по территории России, однако оставляет право принимать решения за Киевом.

Представитель МИДа также отметила, что в случае признания Соединенных Штатов активным участником конфликта их образ в глазах общественности будет разрушен. По ее словам, именно поэтому Вашингтон идет на любые уловки, чтобы не дать общественности понять «рукотворность кризиса».

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали 13 человек.

Позднее, 23 мая, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.