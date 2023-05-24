Власти Заполярья не будут штрафовать за кормление бездомных животных
Власти Мурманской области ответили на вопрос, собираются ли вводить в регионе штрафы за кормление бездомных животных. Многие жители недовольны тем, что бесхозных собак подкармливают у домов, что, по их мнению, способствует расширению стай.
Разъяснения по этому вопросу дал глава регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин. По его словам, которые приводит ИА «Би-порт», вводить штрафы за то, что человек проявляет заботу и подкармливает уличных животных, некорректно. Подкорм допустим, но не нужно делать это у дома или у детских площадок.
Представитель ветеринарных властей отметил, что в случае, если бездомные собаки получают еду в людных местах, они начинают считать это своей территорией и защищать ее. По этой причине животные могут проявлять агрессию к людям.
Ранее сообщалось, что администрацию Кировска в Мурманской области обязали выплатить компенсацию морального вреда после нападения бродячей собаки на ребенка. Сумму ущерба оценили в 60 тыс. рублей. Пес набросился на девочку на детской площадке и покусал за лицо.