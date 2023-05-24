По факту гибели четырех человек при пожаре в Башкирии возбуждено уголовное дело
По факту гибели трех взрослых и подростка при пожаре в Башкирии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в среду, 24 мая.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), по факту обнаружения тел четверых человек во время пожара в частном доме», — следует из сообщения ведомства.
Пожар в жилом доме в Благоварском районе Башкортостана произошел в ночь на 24 мая. По данным МЧС, ликвидация открытого горения зафиксирована в 05:02. Работают дознаватели МЧС России. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.