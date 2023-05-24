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Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Пекин 24 мая возложил цветы к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

Это памятник построен в 1952–1958 годах в честь героев, погибших в революционной борьбе китайского народа в XIX–XX веках. Это сооружение является национальным монументом в КНР. Площадь Тяньаньмэнь (Врата небесного спокойствия) традиционно считается символическим сердцем китайской нации. Именно здесь 1 октября 1949 года коммунистический революционер Мао Цзэдун провозгласил Китайскую Народную Республику.

Как сообщил корреспондент «Известий», затем российский премьер намерен посетить один из самых крупных вузов КНР. Закончится пребывание Мишустина в Китае встречей с председателем Китая Си Цзньпином.

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В настоящий момент переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном закончены. Их итогами стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и других.

Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с официальными лицами страны. Уточняется, что в ходе визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

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