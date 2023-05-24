Названа предварительная причина смертельного взрыва в Ленобласти
Причиной взрыва во Всеволожском районе Ленинградской области, где погибли три человека и пострадали двое, стали пары краски. Как сообщил источник «Известий», в среду, 24 мая, во время сварки из-за паров краски разорвался морской понтон.
«На территории предприятия, которое занимается сваркой грузовых контейнеров и ремонтом грузовиков, произошел разрыв морского понтона. На месте обнаружены тела трех разнорабочих», — рассказал собеседник.
Предположительно взрыв произошел от паров свежевыкрашенной краски.
В отношении директора предприятия ООО «ДИДАЛ СК» по факту смерти рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Директор компании задержан и помещен в изолятор.
Инцидент во Всеволожском районе Ленинградской области произошел 23 мая на территории производственно-складской зоны Соржа-Старая. По информации «Известий», оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одному из них провели экстренную операцию.