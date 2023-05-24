Россия и Китай договорились об экспорте лекарственных трав и пшена

Пшено и лекарственные травы будут экспортироваться из России в Китай. Соответствующие документы были подписаны в среду, 24 мая, в ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Уточняется, что протоколы с требованиями к зерну и лекарственным травам будут действовать между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР. При этом лекарственное сырье будет использоваться для китайской медицины.

Вместе с тем были подписаны и другие договоры — в их числе меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР. Ведомства намерены углублять инвестиционное сотрудничество в сфере торговли услугами.

Российская и китайская стороны также договорились о взаимном стимулировании предприятий к общим мероприятиям, выставкам, ярмаркам в самых разных сферах: от предпринимательства до медицины.

Также был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между Минспорта России и главным госуправлением по физической культуре и спорту КНР.

Еще одним подписанным договором стал документ, подтверждающий продление пилотной программы «Ускоренное патентное делопроизводство» между Роспатентом и госуправлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности.

23 мая Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой республики Си Цзиньпином, а также другими официальными лицами страны. В тот же день в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором Мишустин также принимает участие.

Переговоры Мишустина и Ли Цяна прошли в среду и длились несколько часов. Обстановку у Дома народных собраний в Пекине, где встретились премьеры, показал корреспондент «Известий».

Некоторые подробности встречи премьеров уже стали известны. Так, Ли Цян в ходе переговоров отмечал, что Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.