Реклама
Прямой эфир
Мир
Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине
Армия
В ЛНР узнали об обустройстве новых позиций ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Россия и Китай договорились об экспорте лекарственных трав и пшена
Мир
На Украине за сутки демонтировали пять памятников советским солдатам
Армия
В ЛНР заявили об укреплении Часова Яра около Артемовска украинскими силами
Мир
Мишустин и премьер Госсовета КНР Цян подписали меморандум о взаимопонимании
Мир
В РФ заявили об ожидании подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
Мир
Переговоры Мишустина и Ли Цяна в Доме народных собраний Пекина продолжаются
Мир
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине
Экономика
Минфин заявил о постепенном отказе от бумажных акцизов с 2024 года
Общество
В Якутске арестовали мужчину по делу о гибели четырех человек при пожаре
Недвижимость
Цены на новостройки в Москве остановились

Россия и Китай договорились об экспорте лекарственных трав и пшена

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пшено и лекарственные травы будут экспортироваться из России в Китай. Соответствующие документы были подписаны в среду, 24 мая, в ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Уточняется, что протоколы с требованиями к зерну и лекарственным травам будут действовать между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР. При этом лекарственное сырье будет использоваться для китайской медицины.

Вместе с тем были подписаны и другие договоры — в их числе меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР. Ведомства намерены углублять инвестиционное сотрудничество в сфере торговли услугами.

Российская и китайская стороны также договорились о взаимном стимулировании предприятий к общим мероприятиям, выставкам, ярмаркам в самых разных сферах: от предпринимательства до медицины.

Также был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между Минспорта России и главным госуправлением по физической культуре и спорту КНР.

Еще одним подписанным договором стал документ, подтверждающий продление пилотной программы «Ускоренное патентное делопроизводство» между Роспатентом и госуправлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности.

Новый оборот: продажи России и Китая подскочили на четверть
Какие направления, помимо торговли, намерены развивать страны

23 мая Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой республики Си Цзиньпином, а также другими официальными лицами страны. В тот же день в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором Мишустин также принимает участие.

Переговоры Мишустина и Ли Цяна прошли в среду и длились несколько часов. Обстановку у Дома народных собраний в Пекине, где встретились премьеры, показал корреспондент «Известий».

Некоторые подробности встречи премьеров уже стали известны. Так, Ли Цян в ходе переговоров отмечал, что Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023