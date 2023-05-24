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Реестр запрещенных мест Тамбова обновили

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Власти Тамбова обновили реестр запрещенных мест города. Детям не разрешено находиться в местах, где они могут нанести вред здоровью, физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному и психическому развитию.

Речь идет о магазинах, которые специализируются на продаже алкогольной продукции или товаров для взрослых, недостроенных или заброшенных зданиях.

В ночное время юным тамбовчанам запрещено посещать без сопровождения родителей кафе, закусочные, пиццерии, сауны и бани.

Всего, как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», в реестре более 400 наименований. Полный список мест, в которых не допускается нахождение детей, опубликован в постановлении городской администрации.

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