Реестр запрещенных мест Тамбова обновили
Власти Тамбова обновили реестр запрещенных мест города. Детям не разрешено находиться в местах, где они могут нанести вред здоровью, физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному и психическому развитию.
Речь идет о магазинах, которые специализируются на продаже алкогольной продукции или товаров для взрослых, недостроенных или заброшенных зданиях.
В ночное время юным тамбовчанам запрещено посещать без сопровождения родителей кафе, закусочные, пиццерии, сауны и бани.
Всего, как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», в реестре более 400 наименований. Полный список мест, в которых не допускается нахождение детей, опубликован в постановлении городской администрации.