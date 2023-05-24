Обрушение стены произошло рядом с кремлем в Казани
В Казани рядом с кремлем обрушилась стена. Ее фрагменты едва не придавили семью во время прогулки. Это произошло, когда мужчина с женой и ее матерью шли в Кул Шариф. Когда они проходили по Профсоюзной улице вдоль забора, его часть внезапно обвалилась.
Всё это случилось в паре шагов от пешеходов и в самом центре города, пишут в соцсетях, на которые ссылается Inkazan.ru.
В пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов города агентству уточняли, что на Профсоюзной улице, ближе к территории Иоанно-Предтеченского монастыря, зафиксирован обвал подпорной стены.
Специалисты огородили территорию и начали обследование. Казанцев попросили не приближаться к этому участку, пишет ИА «Татар-информ».
Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Казани под Бугульмой на ногу 14-летнего подростка упала бетонная плита. Установлено, что мальчик и его приятель собирали металлолом в заброшенном саду в поселке Верхний. Подросток увидел торчащую из плиты арматуру и потянул за нее, плита упала ему на ногу.