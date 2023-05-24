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Мишустин и премьер Госсовета КНР Цян подписали меморандум о взаимопонимании

Мишустин и премьер Госсовета КНР Цян в Пекине подписали меморандум о взаимопонимании
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Фото: ТАСС/EPA
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян 24 мая подписали меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и министерством коммерции КНР. Документ, подписанный на встрече в Пекине, подразумевает углубление инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами между двумя странами.

Кроме того, стороны договорились развивать межрегиональную торговлю и поощрять участие предприятий России и Китая в выставках и ярмарках. Также РФ и КНР должны стимулировать свои предприятия к проведению совместных мероприятий в различных отраслях.

Еще один меморандум «О дружбе и сотрудничестве» был подписан между Министерством спорта России и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китая.

Также Мишустин и Ли Цян приняли совместное заявление о намерениях по продлению пилотной программы «Ускоренное патентное делопроизводство», которой будут заниматься Роспатент и Государственное управление КНР по вопросам интеллектуальной собственности.

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Ранее 24 мая Ли Цян на встрече с Мишустиным заявил, что у практического сотрудничества России и Китая большие и блестящие перспективы. По словам премьера Госсовета КНР, Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.

В свою очередь Мишустин заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.

23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимают участие Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае указал на готовность Китая расширять торгово-экономические связи с российской стороной.

Мишустин заявил, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих сторон.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 23 мая сказала, что сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих сторон.

21 марта президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в настоящий момент находятся на наивысшем уровне.

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