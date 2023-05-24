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В Якутске арестовали мужчину по делу о гибели четырех человек при пожаре
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В Якутске арестовали мужчину по делу о гибели четырех человек при пожаре

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Фото: СУ СК России по Республике Саха
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В Якутске заключили под стражу мужчину, который, по мнению следствия, поджег квартиру и тем самым убил четырех человек. Об этом сообщает 24 мая СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

По уголовному делу в отношении задержанного проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

«Следователем по особо важным делам СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 64-летнего жителя города Якутска по признакам составов преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»), и ч. 3 ст. 30 – п.п. а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина совершил поджог на почве личных неприязненных отношений. Он облил помещение бензином и скрылся, предполагают следователи. При этом две женщины, находившиеся в квартире, и несколько жильцов дома смогли покинуть помещения.

Между тем 37-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 25, 34, 37 лет скончались на месте происшествия. По предварительным данным, причиной их смерти явилось острое отравление угарным газом.

В ночь на 22 мая загорелся жилой двухэтажный дом на Пионерской, 33. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено две квартиры на общей площади 50 кв. м. На месте пожара обнаружены четверо погибших.

Огнем было повреждено две квартиры на общей площади 50 кв. м. К тушению возгорания привлекались 71 человек и 17 единиц техники.

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