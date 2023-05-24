Аппараты с птичим кормом и фотобудки поставят на улицах Петрозаводска
На улицах Петрозаводска появятся ларьки, булочные, фотобудки и аппараты с кормом для птиц. Аукционы на размещение объектов объявили городские власти.
Планируется их установить в центре, на Голиковке, Кукковке, Древлянке и в Первомайском районе.
Что касается аппаратов для корма птиц, то, как сообщает ИА «Карелinform», их можно будет увидеть в парках «Патриот» и «Лососинский». А будку для селфи — в районе перекрестка Онежской набережной и проспекта Карла Маркса.
Эти объекты появятся на улицах Петрозаводска в течение двух лет.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске отремонтируют мост через реку Неглинку. Начальная стоимость контракта составляет 398,9 млн рублей.