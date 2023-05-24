Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в многоквартирном доме
При пожаре в жилом многоквартирном доме в Самаре погиб человек. Еще трое пострадали, в том числе ребенок. Об этом 24 мая сообщил источник «Известий».
Пострадавшие госпитализированы.
Возгорание удалось локализовать на площади 40 кв. м. Для тушения пожара привлечены 38 человек, 11 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в этот день четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Благоварском районе Башкортостана. Отмечается, что по прибытию пожарных открытым пламенем горел жилой дом 5х8 м, баня и сарай. Предположительно, среди погибших есть несовершеннолетний.