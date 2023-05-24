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Около 150 дефектов выявили за неделю ремонта на теплосетях Томска

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В Томске на теплотрассах проводятся гидравлические испытания. За первую неделю работ специалисты подразделения «Тепловые сети» компании «ТомскРТС» выявили около 150 дефектов. Такие данные сообщил гендиректор ресурсоснабжающей организации Сергей Панасюк.

Он рассказал, что ремонтная кампания стартовала на городских теплосетях 15 мая. Отопление в домах начали отключать с 10 мая. Сначала ремонт начали на трех участках тепломагистралей, от которых запитана часть домов на Каштаке, в Советском и Октябрьском районах. Сейчас идет ремонт на 113 км тепловых сетей, что составляет 17% от общей протяженности.

Представитель «ТомскРТС» уточнила РИА «Томск», что на этой неделе планируется начать ремонт на участках еще пяти тепломагистралей. Работы будут проводить поэтапно, чтобы минимизировать количество отключенных домов. Завершить процесс планируется до середины августа.

Всего за ремонтный сезон специалисты «ТомскРТС» подготовят к следующему отопительному сезону более 600 км городских теплосетей, капитально отремонтируют и реконструируют более 10 км теплосетей, восстановят тепловую изоляцию на 4 км надземных теплотрасс.

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