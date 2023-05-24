Нетрезвый водитель потерял одно колесо и устроил гонки с полицией
В Иркутской области полицейские задержали нетрезвого водителя, который попытался скрыться на трехколесном автомобиле отечественного производства. Об этом 24 мая сообщает «МВД Медиа».
Инцидент произошел в поселке Тыреть 1-я. Правоохранители заметили ВАЗ, двигавшийся без переднего колеса и потребовали водителя остановиться. Мужчина просьбу проигнорировал.
Полицейские начали погоню со спецсигналами. Трехколесный автомобиль успел проехать несколько километров, но водитель не справился с управлением — легковушку занесло и развернуло.
При попытке бегства мужчина был задержан. Им оказался 24-летний местный житель. Освидетельствование подтвердило высокую степень алкогольного опьянения.
По данным регионального главка МВД, мужчина никогда не учился в автошколе, машину он купил недавно по договору купли-продажи и не поставил на учет. По словам гонщика, колесо он потерял в пути. Как именно это произошло, мужчина не рассказал.
В отношении нарушителя составили четыре административных протокола, после чего его арестовали на десять суток.
В январе нетрезвый мужчина в Самаре угнал автомобиль Lada и устроил гонки с полицией по улицам города. Преступник был задержан.