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Нетрезвый водитель потерял одно колесо и устроил гонки с полицией

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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В Иркутской области полицейские задержали нетрезвого водителя, который попытался скрыться на трехколесном автомобиле отечественного производства. Об этом 24 мая сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в поселке Тыреть 1-я. Правоохранители заметили ВАЗ, двигавшийся без переднего колеса и потребовали водителя остановиться. Мужчина просьбу проигнорировал.

Полицейские начали погоню со спецсигналами. Трехколесный автомобиль успел проехать несколько километров, но водитель не справился с управлением — легковушку занесло и развернуло.

При попытке бегства мужчина был задержан. Им оказался 24-летний местный житель. Освидетельствование подтвердило высокую степень алкогольного опьянения.

По данным регионального главка МВД, мужчина никогда не учился в автошколе, машину он купил недавно по договору купли-продажи и не поставил на учет. По словам гонщика, колесо он потерял в пути. Как именно это произошло, мужчина не рассказал.

В отношении нарушителя составили четыре административных протокола, после чего его арестовали на десять суток.

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В январе нетрезвый мужчина в Самаре угнал автомобиль Lada и устроил гонки с полицией по улицам города. Преступник был задержан.

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