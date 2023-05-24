Четыре человека погибли в результате пожара в Башкортостане
Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Благоварском районе Башкортостана. Об этом 24 мая сообщили в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что по прибытию пожарных открытым пламенем горел жилой дом 5х8 м, баня и сарай. По данным МЧС, пожар был локализован на площади 79 кв. м в 03:33 (мск). Ликвидация открытого горения зафиксирована в 05:02 (мск). Для тушения были привлечены шесть единиц техники и 16 человек.
В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех человек. Предположительно, среди погибших есть несовершеннолетний.
На место пожара выехал заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, а также оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Работают дознаватели МЧС России. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день на северо-востоке Москвы произошел пожар в пятиэтажном здании. Отмечается, что пожар произошел в магазине самокатов, который находится на первом этаже на Гостиничном проезде. В связи с возгоранием из кафе, находящегося в том же здании, эвакуировали порядка 50 человек.