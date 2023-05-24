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Эксперт заявил об отношении США к Зеленскому как к «крысе»

Член совета при президенте Безпалько: США воспринимают Зеленского как «крысу в лабиринте»
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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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США воспринимают украинского президента Владимира Зеленского как «крысу в лабиринте», заявил 23 мая член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

«Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу. Зачем им тогда говорить о фактически решенных поставках истребителей F-16, если собираются выходить из войны и из финансирования Украины?» — прокомментировал он.

Безпалько добавил, что ситуация с госдолгом в США заставляет на время остановить поддержку Киеву. Если бы США хотели прекратить поддержку Украины, они бы сделали это, несмотря на обещания Зеленскому. При этом, указал эксперт, Вашингтон не стал бы опираться на определенные обстоятельства.

Политика США по отношению к Украине не изменилась, заключил он.

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Ранее, 22 мая, издание The Hill указало, что борьба вокруг повышения потолка госдолга США ставит под угрозу помощь Украине. Кроме того, сообщалось, что на прошлой неделе Пентагон обнаружил ошибку в учете, которая позволила высвободить дополнительные $3 млрд, однако оставшиеся средства составляют менее $14 млрд. По оценкам аналитиков, такой суммы хватит лишь до конца лета.

Кроме того, в этот день начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что возможный дефолт по федеральному долгу США обернется катастрофическими последствиями для американских вооруженных сил.

В свою очередь, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин, в США увидели, что дефолт — финансовое оружие, и могут использовать его для оказания геополитического влияния. Многие компании, держатели облигаций, векселей Федеральной резервной системы могут пострадать, так как они находятся у них в активной части баланса.

16 мая республиканский спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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