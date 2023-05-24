Климатолог оценил влияние течения Эль-Ниньо на климат в России

Смена фаз течений океанов на Эль-Ниньо окажет малое влияние на климат в России в 2023 году. Об этом в среду, 24 мая, рассказал «РИА Новости» климатолог Алексей Кокорин.

«У нас очень опосредованное влияние… Нельзя сказать, что это лето или осень, или год в целом будет теплее из-за этого эффекта, мы всё-таки находимся далеко, в северном полушарии, а в среднем на земном шаре — безусловно, да», — сообщил климатолог.

Кокорин отметил, что смена фаз океанских течений окажет влияние не только на температуру, но и на режим выпадения осадков на всей планете.

Особенность смены фаз течений океанов в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы поступает в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

По словам специалиста, процесс смены фаз начнется уже во второй половине текущего года.

Ранее, 3 мая, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН представила прогноз, согласно которому глобальные температуры станут рекордными в течение следующих пяти лет. Способствовать этому будут парниковые газы и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

В апреле ученые-климатологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США заявили, что весной текущего года температура поверхности Мирового океана достигла рекордного уровня в 21,1 градуса. Отмечалось, что воды Мирового океана накапливают всё больше тепла, которое постепенно проникает всё глубже.

При этом более 90% излишней теплоты спровоцировано выбросами парниковых газов в атмосферу из-за вырубки лесов и сжигания ископаемого топлива.

В начале марта климатолог Алексей Кокорин заявил, что от разрушающегося «ледника Судного дня» в Западной Антарктиде рано или поздно отколется айсберг. Однако когда именно это произойдет, сейчас неизвестно. Он добавил, что для снижения темпов повышения уровня Мирового океана необходимо перейти на безуглеродную энергетику.