Товарооборот России и Китая может достичь рекордного значения в 2023 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 мая на российско-китайском бизнес-форуме выразил уверенность в том, что товарооборот РФ и КНР может достигнуть $200 млрд по итогам 2023 года.

Он уточнил, что по итогам первого квартала текущего года товарооборот двух стран составил $52 млрд.

«Два года подряд объем взаимной торговли повышается примерно на треть. В 2022-м был установлен новый рекорд — около $190 млрд. Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, [президент РФ] Владимир Владимирович Путин и [лидер КНР] Си Цзиньпин, — довести взаимный товарооборот до $200 млрд», — сказал премьер-министр.

Ранее в этот день премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае указал на готовность Китая расширять торгово-экономические связи с российской стороной. Он выразил надежду на то, что предприниматели РФ и КНР будут использовать потенциал сотрудничества и расширять содержание делового сотрудничества двух стран.

Кроме того, в этот день вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал «Известиям», что Россия и Китай находятся «в постоянном процессе» обсуждения создания совместных предприятий на территории РФ. Он не стал уточнять, о каких конкретно отраслях идет речь, заметив, что «в разных».

Ранее, 20 мая, в ходе заседания XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) глава МИД России Сергей Лавров указал, что решения, принятые на саммите лидеров стран «большой семерки» (G7) в японской Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. Он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО поставили перед собой цель устранить Россию как геополитического конкурента, существование которого несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада.

Также министр заявил, что надежды на интеграцию с Западом в качестве суверенной державы не оправдались и западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.