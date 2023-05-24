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Премьер Госсовета КНР встретил Мишустина в Доме народных собраний в Пекине

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Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool
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Премьер Государственного совета КНР Ли Цян 24 мая встретил премьер-министра РФ Михаила Мишустина у Дома народных собраний (ДНС) в центре Пекина.

Отмечается, что по случаю визита Мишустина на улицах, ведущих к ДНС, были вывешены российские флаги. Ли Цян встретил Мишустина на площади перед Восточным входом, на которой был выстроен почетный караул. На церемонии также присутствовали делегации стран. Оркестр исполнил гимны РФ и КНР. Мишустин и Ли Цян по красной ковровой дорожке прошли в парадное фойе на церемонию совместного фотографирования.

Мишустин проведет двусторонние переговоры в расширенном составе с участием делегаций. В рамках встречи обсудят наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируется уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству. По итогам состоится подписание совместных документов.

После этого премьер-министр России возложит венок к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и посетит университет Цинхуа. В завершение рабочей программы премьер-министр встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Накануне Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Также он проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

В этот же день Мишустин заявил, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих сторон.

23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимают участие Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае указал на готовность Китая расширять торгово-экономические связи с российской стороной.

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