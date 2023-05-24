Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине
Армия
«Известия» показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в Лисичанске
Общество
Беженец из Артемовска рассказал о разрушении города боевиками ВСУ
Мир
Премьер Госсовета КНР встретил Мишустина в Доме народных собраний в Пекине
Армия
Офицер ВС РФ рассказал о жестокости ВСУ по отношению к жителям Артемовска
Мир
NYT узнала о поддержке диверсии в Белгородской области со стороны ВСУ
Мир
Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай
Армия
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
Армия
Российские военные сбили украинский Ми-8 из «Иглы» в районе Лозовой
Мир
Мишустин заявил о работе КНР и РФ над общими договоренностями
Армия
АПЛ «Генералиссимус Суворов» совершит переход на Тихоокеанский флот
Армия
Бойцы ЗВО сбили дроны ВСУ с помощью стрелкового вооружения

Президент Путин: в России происходит момент мощной консолидации общества

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что страна претерпевает нелегкие времена, сейчас происходит момент мощной консолидации российского общества. Об этом 23 мая глава государства сказал в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

«Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно: Россия сейчас переживает нелегкие времена. И говорили также о том, что никогда легких и не было. Но всё-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации», — сказал Путин в завершение церемонии.

По мнению президента, награжденные вносят в этот момент большой вклад. Он поблагодарил их и пожелал успехов.

«Задача — не приспособиться, а создать основу для успешного развития страны»
Владимир Путин оценил работу парламентариев и дал им новые поручения

Согласно результатам опроса, опубликованного 12 мая на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту России доверяет почти 81% граждан. Одобрение деятельности главы государства выразили 77,1% граждан. В марте уровень доверия Путину составлял 80%.

Ранее опрос ВЦИОМа, проведенный в феврале на фоне послания Путина Федеральному собранию, показал, что большинство опрошенных оказались едины во мнении, что российский лидер обозначил свою позицию четко и понятно, а все поднятые им вопросы были важными и значимыми для страны.

Ранее, 28 апреля, Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства. Говоря о росте доходов россиян, глава государства заметил, что хотя пока и скромно, но они всё же начинают расти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023