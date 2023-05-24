Президент Путин: в России происходит момент мощной консолидации общества

Президент России Владимир Путин заявил, что страна претерпевает нелегкие времена, сейчас происходит момент мощной консолидации российского общества. Об этом 23 мая глава государства сказал в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

«Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно: Россия сейчас переживает нелегкие времена. И говорили также о том, что никогда легких и не было. Но всё-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации», — сказал Путин в завершение церемонии.

По мнению президента, награжденные вносят в этот момент большой вклад. Он поблагодарил их и пожелал успехов.

Согласно результатам опроса, опубликованного 12 мая на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту России доверяет почти 81% граждан. Одобрение деятельности главы государства выразили 77,1% граждан. В марте уровень доверия Путину составлял 80%.

Ранее опрос ВЦИОМа, проведенный в феврале на фоне послания Путина Федеральному собранию, показал, что большинство опрошенных оказались едины во мнении, что российский лидер обозначил свою позицию четко и понятно, а все поднятые им вопросы были важными и значимыми для страны.

Ранее, 28 апреля, Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства. Говоря о росте доходов россиян, глава государства заметил, что хотя пока и скромно, но они всё же начинают расти.