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NYT узнала о поддержке диверсии в Белгородской области со стороны ВСУ

NYT: ВСУ не участвовали в атаке в Белгородской области, но оказывали поддержку диверсантам
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Фото: Global Look Press/Peter Druk
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не принимали участия в атаке на Белгородскую область, однако оказывали поддержку диверсантам. Об этом во вторник, 23 мая, сообщило издание The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

По словам собеседника газеты, украинские боевики в основном якобы прикрывали границу на случай контратаки ВС РФ, не заходя на российскую территорию.

Источник также подтвердил, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) понесла потери, которые, впрочем, не сказались на ее боеспособности.

Согласно последней информации, ответственность за случившееся взяли на себя «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ), а также участники «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

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Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области, а затем диверсанты проникли на территорию округа. В тот же день был введен режим контртеррористической операции, который был отменен во вторник.

По данным правительства региона, в результате атаки украинской ДРГ пострадали тринадцать человек, им оказывается медицинская помощь.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 мая сообщил, что остатки диверсантов были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

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