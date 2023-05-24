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Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что перенес болезнь, вызванную аденовирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свое самочувствие во вторник, 23 мая, на совещании по актуальным вопросам здравоохранения.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — сказал он.

По словам главы государства, выздоровление затянулось из-за плотного рабочего графика. Многочисленные поездки и мероприятия не давали президенту полноценно отдыхать и лечиться.

Ранее, 15 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может прояснить вопрос о здоровье Лукашенко, поскольку Кремль не получал официальных сведений на этот счет.

В настоящий момент глава Белоруссии выполняет свои обязанности. Так, 22 мая он заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в среду, 24 мая. Предполагается, что политики будут обсуждать неурегулированные вопросы в двусторонних отношениях государств.

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