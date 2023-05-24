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Сюжет:

Офицер ВС РФ рассказал о жестокости ВСУ по отношению к жителям Артемовска

«РИА Новости»: в Артемовске ВСУ действовали более жестоко, чем в Мариуполе
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) вели себя более жестоко по отношению к мирным жителям, чем в Мариуполе. Об этом 24 мая заявил действующий офицер одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Хохол».

Отмечается, что военнослужащий участвовал в боях и осаде завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«В некоторых смыслах, возможно, даже грубее, чем в Мариуполе. Прикрываются, опять же, мирными жителями, сгоняют их в одно место, в подвалы, закидывают эти подвалы потом гранатами. Сгоняют на определенные этажи и либо над квартирой, куда сгоняют, либо под квартирой, куда сгоняют, устраивают огневые точки. Тем самым прикрываясь», — приводит его слова «РИА Новости».

Как рассказал «Хохол», это затрудняет продвижение российских штурмовиков. Помимо этого, он подчеркнул, что насилия и безнаказанности от украинских боевиков стало больше.

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Ранее, 22 мая, беженец из Артемовска рассказал «Известиям», что украинские боевики сами бомбили дома мирных жителей. По его словам, ВСУ обстреливали жителей из минометов. В результате одного из таких обстрелов пострадала супруга мужчины.

Минобороны РФ 21 мая сообщило об освобождении Артемовска российскими силами.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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