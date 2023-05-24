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Американец помог уткам перейти через дорогу и погиб под колесами автомобиля

В Калифорнии автомобиль насмерть сбил человека, помогавшего уткам перейти через дорогу
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Фото: Rocklin Police Department
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Житель Калифорнии погиб под колесами автомобиля, переводя выводок уток через дорогу. Об этом сообщила полиция города Роклин.

Отмечается, что инцидент произошел 18 мая. Мужчина остановил свою машину на перекрестке, чтобы помочь утятам перейти дорогу. В этот момент его сбила 17-летняя девушка. На место происшествия прибыли спасатели, однако мужчина скончался на месте происшествия.

По данным телеканала NBC, утки в результате происшествия не пострадали. Девушка, сбившая мужчину, не скрылась с места аварии. Предположительно, она не будет привлечена к уголовной ответственности.

Ранее, 7 мая, в Техасе США внедорожник насмерть сбил семь человек на остановке возле приюта мигрантов. Range Rover не остановился на светофоре и врезался в толпу. Около 10 человек получили травмы.

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