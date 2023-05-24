Товарооборот России и Китая может достичь рекордного значения в 2023 году

Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году может увеличиться до рекордных показателей в $200 млрд. Таким видением перспектив двустороннего сотрудничества 23 мая поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до $200 млрд», — заявил он во время пленарного заседания на бизнес-форуме в Шанхае.

Также председатель правительства РФ подчеркнул, что два года подряд объем взаимной торговли с Китаем повышается примерно на треть. В 2022 был установлен новый рекорд — около $190 млрд.

По словам Мишустина, углубление связей между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих стран. Он уточнил, что Россия приветствует партнеров из дружественных государств для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих сферах, а также ориентируется на динамично развивающиеся рынки, среди которых важное место занимает Китай.

Между тем председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников в беседе с «Известиями» отметил, что рекордные суммы товарооборота вполне достижимы, однако необходимо следить за структурой этих взаимоотношений.

Ранее, 9 мая, главное таможенное управление КНР сообщило, что торговый оборот РФ и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Из данных следует, что экспорт в Россию за указанный период увеличился на 67,2% и составил $33,68 млрд.