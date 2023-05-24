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Путин заявил, что Украины не было в истории человечества до создания УССР

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До создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Украины как государства не существовало в истории. Об этом 23 мая заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер провел встречу с главой Конституционного суда Валерием Зорькиным, который продемонстрировал копию французской карты XVII века для того, чтобы опровергнуть выдуманные Киевом факты из истории «древней Украины».

«У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленной при Людовике XIV. То есть, составленная самими французами. Почему я привез ее? Там нет Украины», — сказал Зорькин.

В свою очередь, Путин отметил, что Украина в ее современных границах входила в состав Речи Посполитой, затем присоединилась к Московскому царству. И только после Октябрьской революции в 1917 году началось образование «квазигосударств».

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Ранее, 9 мая, посол России в США Анатолий Антонов во время выступления на приеме в дипломатическом представительстве по случаю Дня Победы отметил попытки разрушить фундамент единства людей разных национальностей в странах бывшего СССР. Он заявил, что имеют место быть попытки исказить исторические факты. Антонов напомнил, что сейчас российские ВС сражаются на Украине против «фашистской заразы». Он считает, что многим людям в братской стране перевернули самосознание и запрограммировали против России.

Также в этот день Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.

До этого, в марте российский лидер отмечал, что Россия терпеливо на протяжении десятков лет старалась наладить отношения с украинской стороной, однако ситуация изменилась после государственного переворота в 2014 году, добавил он.

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