Президент Путин: в России происходит момент мощной консолидации общества

В противовес многочисленным испытаниям народ России демонстрирует выдающуюся сплоченность и готовность бороться за свои интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля 23 мая.

«Сегодня особый момент нашей общей консолидации, обострение нашего национального чувства, желания укрепить во чтобы то ни стало основы нашей духовности, создать условия <...> для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны», — подчеркнул он.

Путин выразил свою благодарность присутствующим за вклад в развитие государства. Известно, что на торжественное мероприятие в столице было приглашено более 30 человек, в их числе выдающиеся судьи, политики, педагоги, космонавты, матери-героини, а также военнослужащие и общественные деятели.

В этот же день российский лидер вручил знаки отличия матери десяти детей Людмиле Бадмаевой, а также супруге главы Чечни Медни Кадыровой, воспитывающей 13 детей.

Кроме того, орден Александра Невского от Путина получил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Школьник.

Медалями «Золотая Звезда» награждены космонавт Петр Дубров и доброволец, заместитель командира 2-го отряда «Барс» из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов.

Кроме того, вручен ряд других государственных наград, включая орден Почета, орден Дружбы, медали «За отвагу» и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.