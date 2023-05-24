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США представили Баку и Еревану пути решения наиболее спорных вопросов

США представили Баку и Еревану предложения по решению наиболее спорных вопросов
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Фото: U.S. Embassy in Moldova
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Администрация США предложила руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением. Об этом во вторник, 23 мая, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган во время выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Он сообщил, что в переговорах между двумя странами есть положительные сдвиги.

«В начале мая госсекретарь принял министров иностранных дел двух стран, чтобы проработать некоторые из наиболее спорных вопросов, включая, к примеру, разведение войск в районе границы, механизм разрешения споров в соглашении, достичь которого мы пытаемся помочь, права и безопасность этнических армян в Нагорном Карабахе. Это многие из тех вопросов, которые мы прорабатываем», — рассказал он.

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 1 мая провели переговоры в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

Хоган считает, что на этой встрече было «интенсивное дипломатическое взаимодействие между двумя сторонами». По его словам, американская администрация выдвинула ряд предложений, которые, могут помочь в преодолении существующих разногласий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся 1 июня в Кишиневе с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Хоган отметил, что на этой встрече внимание будет сосредоточено на том, что нужно сделать, чтобы довести дело до конца. Речь пойдет, в том числе, о решении проблемы Лачинского коридора.

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19 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом он сказал на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Днем ранее Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Как он сообщил, Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

До этого, 13 мая, Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем военно-политическую обстановку на Южном Кавказе. Политики также обменялись мнениями по поводу гуманитарной обстановки в регионе. В частности, обсуждались гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также ряд других вопросов.

2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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