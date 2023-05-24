МО РФ показало боевую работу тульских десантников в районе Артемовска

Минобороны России 24 мая показало кадры боевой работы парашютно-десантной роты Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) по удержанию одного из рубежей в зоне спецоперации.

«У меня, как у командира роты, основная задача — грамотно командовать своим подразделением. Моя задача, чтобы все четыре лабиринта работали, как единый организм, как единый кулак. Держим стратегическую дорогу, так скажем, в направлении города Артемовск. У них нет шансов. Они будут уничтожены. Для ВДВ нет задач невыполнимых», — сказал командир роты.

Отмечается, что десантники ведут постоянное наблюдение за одним из наиболее важных участков боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ). С неба и земли ведется выявление передвижения противника и после обнаружения, открывается беспокоящий огонь из ручного пулемета.

«Был накат у посадки чуть подальше. Ребята хорошо дали им отпор, из «Градов» их пожгли отлично, не дали им пройти, ничего у них не вышло. С правого фланга тоже был накат, дали им достойный отпор. Так что всё в порядке, никто не пройдет», — поделился пулеметчик Сергей.

Ранее, 22 мая, в Минобороны РФ рассказали, как наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев в составе подразделения российских ВДВ освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы противника.

18 мая расчет тульских артиллеристов–десантников из орудий «Мста-Б» уничтожил вражескую пехоту, укрывшуюся в блиндажах и домах частного сектора.

До этого, 15 мая, на одном из направлений спецоперации по защите Донбасса подразделение соединения ВДВ отразило контратаку украинских формирований.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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