Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия не разблокирует транш в €500 млн для Украины
Мир
Захарова ответила на недовольство США продлением ареста Гершковича
Армия
«Известия» показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в Лисичанске
Общество
Беженец из Артемовска рассказал о разрушении города боевиками ВСУ
Мир
В Венгрии сообщили о выделении €5,7 млрд Украине из фонда мира
Армия
Офицер ВС РФ рассказал о жестокости ВСУ по отношению к жителям Артемовска
Мир
США представили Баку и Еревану пути решения наиболее спорных вопросов
Армия
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме
Мир
CNN узнал дату объявления об участии Десантиса в президентской гонке
Экономика
Сенаторы предложили проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров
Мир
Госдеп США заявил об отсутствии планов поставлять ATACMS Украине
Культура
Болгарский писатель получил Букеровскую премию за роман «Времеубежище»
Сюжет:

МО РФ показало боевую работу тульских десантников в районе Артемовска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России 24 мая показало кадры боевой работы парашютно-десантной роты Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) по удержанию одного из рубежей в зоне спецоперации.

«У меня, как у командира роты, основная задача — грамотно командовать своим подразделением. Моя задача, чтобы все четыре лабиринта работали, как единый организм, как единый кулак. Держим стратегическую дорогу, так скажем, в направлении города Артемовск. У них нет шансов. Они будут уничтожены. Для ВДВ нет задач невыполнимых», — сказал командир роты.

Отмечается, что десантники ведут постоянное наблюдение за одним из наиболее важных участков боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ). С неба и земли ведется выявление передвижения противника и после обнаружения, открывается беспокоящий огонь из ручного пулемета.

«Был накат у посадки чуть подальше. Ребята хорошо дали им отпор, из «Градов» их пожгли отлично, не дали им пройти, ничего у них не вышло. С правого фланга тоже был накат, дали им достойный отпор. Так что всё в порядке, никто не пройдет», — поделился пулеметчик Сергей.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Ранее, 22 мая, в Минобороны РФ рассказали, как наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев в составе подразделения российских ВДВ освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы противника.

18 мая расчет тульских артиллеристов–десантников из орудий «Мста-Б» уничтожил вражескую пехоту, укрывшуюся в блиндажах и домах частного сектора.

До этого, 15 мая, на одном из направлений спецоперации по защите Донбасса подразделение соединения ВДВ отразило контратаку украинских формирований.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023