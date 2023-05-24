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Бойцы ЗВО сбили дроны ВСУ с помощью стрелкового вооружения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые задачи по ликвидации украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Беспилотники являются неотъемлемой частью современных вооруженных конфликтов. С помощью заводских и самодельных устройств военные наблюдают за целями, корректируют огонь артиллерии и поражают наземные объекты. Для противодействия вражеским дронам ВС РФ используют специальное стрелковое оружие.

Так, по данным МО, командир отделения взвода охраны с позывным «Леопольд» во время боевого дежурства сбил разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лелека-100». Отмечается, что вражеский аппарат шел на предельно низкой высоте в направлении стоянки российских вертолетов.

Другие бойцы не допустили раскрытия позиций ВС РФ, заблокировав и уничтожив приближающийся БПЛА националистов. Благодаря этому удалось спасти жизнь многим военнослужащим.

«Я прицелился на саму камеру, нажал на спусковой механизм. Электромагнитный импульс излучения попадает в камеру и глушит ее, чтобы не видно было самого видео. Потом беспилотник потихоньку начинает садиться. Мой напарник с пулемета начинает его уже расстреливать», — поделился один из стрелков, Сергей.

Кроме того, в оборонном ведомстве высоко оценили профессионализм сержанта Эльсевара. Действуя в составе расчета гаубицы Д-30, он обнаружил летательный аппарат над батареей. По внешним признакам солдат определил принадлежность БПЛА и нейтрализовал его метким выстрелом из автомата Калашникова. В конечном итоге противник лишился возможности вести прицельный огонь по артиллерии ВС РФ.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее, 22 мая, руководитель направления по тематике БПЛА Обуховского завода Егор Щербаков сообщил о разработке в России специального устройства, которое позволит обманывать систему противовоздушной обороны (ПВО) противника.

До этого, 13 мая, российские военнослужащие группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожили радиолокационную систему (РЛС) националистов Украины на донецком направлении. Оператор БПЛА вычислил расположение вражеской РЛС и передал координаты расчету орудия Д-30. После этого был нанесен удар по противнику осколочно-фугасными снарядами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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