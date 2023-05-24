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Байден попросил $108 млн у конгресса на борьбу с влиянием России на Балканах

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден попросил конгресс с 1 октября выделить из бюджета $108 млн для борьбы с влиянием России на Западных Балканах. Об этом во вторник, 23 мая, заявила помощник главы американского Агентства международного развития (АМР, USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

Она сообщила, что российское влияние выходит далеко за пределы Украины, Белоруссии и Молдавии. По ее словам, РФ хочет использовать локальные разногласия на Западных Балканах для нарушения стабильности в этом регионе. Как отметила Макки, Россия якобы планирует добиться этого через разжигание и обострение противоречий между этническими группами, а также через распространение дезинформации.

По словам Макки, запрашиваемые $108 млн помогут повысить сотрудничество между странами в демократической и экономической сферах.

Помощник главы АМР рассказала, что американский лидер запросил в том числе $31 млн на смягчение влияния России в Боснии и Герцеговине для оказания помощи заинтересованным сторонам в реформировании внутреннего сектора природного газа.

Макки также раскритиковала президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика за встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По ее мнению, таким образом, Додик усиливает конфронтацию и поощряет дискриминацию и нападения на журналистов и гражданское общество.

Кроме того, Белый дом запросил $55 млн для Молдавии с целью «продвижения демократических инициатив».

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Ранее в этот день президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира.

Тогда же Додик сообщил, что Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России из-за позиции Республики Сербской.

Также 23 мая Путин в ходе встречи в Кремле поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине. По его словам, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.

22 мая Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.

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