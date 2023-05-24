Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 мая

Облачно, небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 24 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью похолодает до +8.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 748–749 мм ртутного столба.

Ранее, 23 мая, центр погоды «Фобос» сообщил, что в столице ожидается похолодание на выходных 27–28 мая, но с 29-го числа температура снова начнет расти.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России ожидаются дожди и град в ближайшие дни. По его словам, в Москве в будние дни выпадет от 35 до 50% месячной нормы осадков.

До этого, 21 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице выпадет свыше трети месячной нормы осадков в течение пяти ближайших суток.