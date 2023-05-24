Погибшие в Ленобласти парапланеристы были профессионалами

Двое мужчин, погибшие при падении параплана в Ленинградской области, были профессиональными парапланеристами. Об этом «Известиям» 24 мая сообщил их друг, находящийся на месте происшествия.

По его словам, погибшие были профессионалами и занимались данным видом спорта длительное время.

Согласно информации источника «Известий», погибшими оказались 53-летний Владимир Ш. и 50-летний Валерий Ш.

Накануне стало известно, что при падении параплана в Гатчинском районе Ленинградской области погибли два человека. На месте происшествия работают экстренные службы.