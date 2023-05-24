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Народный артист Житинкин рассказал о спектакле «Летят журавли»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Народный артист России, режиссер Андрей Житинкин выпустил в Малом театре премьеру спектакля «Летят журавли». Как и в основу одноименного фильма, снятого Михаилом Калатозовым в 1957 году, в основу легла пьеса Виктора Hозова «Вечно живые».

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Если в кино главного героя Бориса Бороздина сыграл народный артист СССР Алексей Баталов, то в постановке режиссер отдал роль популярному артисту Андрею Чернышову. В интервью «Известиям» Житинкин рассказал, почему сделал такой выбор, почему утвердил актера, несмотря на то, что он старше хрестоматийного персонажа. Андрею Чернышову уже 50 лет.

По мнению постановщика, пьеса классика невероятно созвучна с днем сегодняшним. В ней рассказывается, как Борис Бороздин, талантливый инженер, добровольцем пошел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны.

«Любой режиссер отвечает на вопрос: «Почему здесь и сейчас я это ставлю?» Пьеса попадает в день сегодняшний. На фронт уходят не молодые ребятишки, повестки получают люди опытные, зрелые. Они идут воевать осмысленно. Герой пьесы Розова, талантливый инженер Борис Бороздин, тоже осознанно решил идти на фронт. И вот время вытолкнуло на поверхность такого актера, как Андрей Чернышов», — рассказал «Известиям» Андрей Житинкин.

Как говорит режиссер, в произведении Розова Борис Бороздин очень красивый, позитивный молодой человек. И ему было важно, что у Андрея Чернышова интеллигентная, не героическая внешность. Актер получил образование в Театральном училище имени Щепкина — альма-матер Малого. С 2022 года Андрей Чернышов вошел в труппу Малого театра.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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