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Товарооборот России и Китая может достичь рекордного значения в 2023 году

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Товарооборот РФ и КНР может достигнуть $200 млрд по итогам 2023 года. Об этом во вторник, 23 мая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до $200 млрд», — сообщил он.

По его словам, Россия ориентируется на динамично развивающиеся рынки, среди которых важное место занимает Китай.

Кроме того, премьер сообщил, что по итогам первого квартала этого года товарооборот России и Китая составил $52 млрд.

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Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин. Глава правительства РФ встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Также он проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

В этот же день Мишустин заявил, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих сторон.

Он подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют развитию межгосударственных связей, предоставляя площадку для обсуждения и заключения контактов по целому спектру направлений на разных уровнях.

Глава российской делегации заверил, что Москва открыта к промышленной и технологической кооперации с Пекином, а также приветствует совместную работу над реализацией крупных инициатив, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. Для максимальной продуктивности РФ считает важным обеспечить взаимный доступ к передовым технологиям, а также гармонизировать национальные стандарты и технические требования.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал «Известиям», что Россия и Китай находятся «в постоянном процессе» обсуждения создания совместных предприятий на территории РФ. Он не стал уточнять, о каких конкретно отраслях идет речь, заметив, что «в разных».

Мишустин же подчеркнул, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих стран. Он уточнил, что российская сторона приветствует партнеров из дружественных государств для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих отраслях экономики в России.

23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимают участие Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая.

О том, что Мишустин посетит КНР, стало известно еще 19 мая. Сообщалось, что во время его визита будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

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