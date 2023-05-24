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В РФ предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России могут ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Такое предложение содержится в апрельском решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

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В состав комиссии входят первые заместители глав МВД, Минздрава, Минюста, Минтруда, Минобороны, замруководители ФНС, ФСИН и других ведомств.

«Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время», — говорится в документе, который имеется у «Известий».

В нем отмечается, что особенную важность вопрос приобрел в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, поскольку значительная часть граждан была вынуждена перейти на удаленный режим работы и находиться дома круглосуточно.

В настоящее время в России отсутствует единое федеральное законодательство, регулирующее соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено. Эти нормы определяют лишь региональные законы, а с 58 субъектами заключены соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Негромкий час: в России предлагают ввести штраф за шум днем

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