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В Народном фронте соберут лучшие предложения по борьбе с «наливайками»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Народном фронте определят лучшие региональные инициативы по борьбе с точками общепита в жилых домах и предложат основные наработки осенью в масштабах всей страны. Об этом сказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

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«По нашему мнению, законодательное регулирование работы таких заведения в жилых домах надо дополнительно ужесточать. В отдельных регионах уже вводятся разные меры для защиты спокойствия жителей. «Народный фронт. Аналитика» будет оценивать, насколько разные варианты эффективны и осенью выйдет с интегральными предложениями в масштабах всей страны», — пояснила она.

Проблема подобных питейных заведений очень беспокоит жителей многоквартирных домов в разных регионах, сказала Ольга Позднякова. По ее словам, в Народный фронт обращаются с жалобами на крики, музыку и драки около таких заведений, мусор и использование не по назначению детских площадок, находящихся рядом.

«Летом из-за такого соседства люди не могут ночью открыть окна и часто жалуются на то, что им мешают спать. Сложность в том, что такие заведения отвечают за порядок и соблюдение требований закона только внутри помещений. Снаружи ни их охранники, ни кто-то другой, кроме полиции не может ничего сделать», — заключила общественница.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Барная неустойка: регионы сами смогут ограничить работу «наливаек»

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