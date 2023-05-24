Эксперт дала советы по выбору качественного соевого соуса

В качественном соевом соусе должны содержаться только четыре ингредиента. Об этом во вторник, 23 мая, рассказала «Газете.Ru», руководитель управления производства и технологий сети ресторанов «Много Лосося» Людмила Румянцева.

«Настоящий соевый соус готовят только из четырех продуктов: воды, соевых бобов, пшеницы и соли. Внимательно читайте состав продукта. Консерванты, красители, усилители вкуса и далее по списку — всё это компоненты химического соуса, которые могут не только испортить блюдо, но и принести вред вашему организму», — сообщила она.

Эксперт заявила, что определить натуральность соуса можно на вкус. По ее словам, если будет преобладать резкий, горький вкус, или же оставаться неприятное послевкусие, то в соусе содержатся химические добавки. Кроме того, у ненатурального соуса будет резкий и неприятный запах.

Румянцева отметила, что если соус немного сладковатый и оставляет приятное послевкусие, то это признак натурального продукта.

Она посоветовала покупать соевый соус в стеклянной таре, поскольку в таких бутылках он меньше подвергается внешнему воздействию.

Ранее, 10 мая, диетологи назвали повышающие уровень тревожности продукты. В частности, эксперт предостерегла от злоупотребления кофеином. По ее словам, это может обернуться чрезмерным беспокойством, учащенным сердцебиением, потливостью и другими неприятными симптомами. Подчеркивается, что к продуктам с высоким содержанием кофеина относится не только кофе, но также чай и энергетические напитки.