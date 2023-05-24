Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области. Об этом 24 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что согласно предварительным данным, пострадавших нет. В настоящий момент оперативные службы уточняют последствия инцидента.

Ранее в этот день губернатор заявил, что в Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть, повредив легковой автомобиль. По словам источника «Известий», это произошло на улице Белгородского полка.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако служащие ВС РФ пресекли вылазку. Из-за обстрелов со стороны украинских боевиков пострадали 13 мирных жителей региона.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что часть проникшей в Белгородскую область ДРГ была отброшена на Украину, где по националистам продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен.