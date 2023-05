Игра The Lord of the Rings: Gollum появится в России в июне

Игра по вселенной «Властелина колец» — The Lord of the Rings: Gollum — появится в РФ спустя несколько недель после выхода, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для платформ PlayStation, Xbox и ПК состоится 25 мая.

«Мы ожидаем появления дисков в наших сетях во второй половине июня. Игра придется по душе поклонникам вселенной «Властелина колец». Разработчики постарались воссоздать сказочный реализм мира Толкиена», — сказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

В Ozon рассказали, что The Lord of the Rings: Gollum для консолей PlayStation и Xbox появится на маркетплейсе в первой половине июня. Игру будут представят частные продавцы. В Wildberries сообщили, что диски приедут в РФ после официального старта продаж, ориентировочно, в начале — середине июня.

«Задержка появления игры на российских прилавках, как и в большинстве других случаев, связана с поставками в формате параллельного импорта: игру издает немецкая студия Daedalic Entertainment. Похожая ситуация также наблюдалась с Star Wars Jedi: Survivor», — уточнил основатель XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

Сегодня для того, чтобы привезти нужное количество носителей с программой ритейлерам требуется порядка 3–4 недель, рассказал источник «Известий» в одном из IT-дистрибьюторов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Мая прелесть: игра по «Властелину колец» появится в России в июне