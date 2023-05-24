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Эндокринолог назвала способ справиться с ложным чувством голода

Врач Павлова: чтобы побороть ложное чувство голода, стоит сменить занятие и пить много воды
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Врач-эндокринолог Зухра Палова дала советы, как побороть ложное чувство голода. В своем Telegram-канале во вторник, 23 мая, специалист посоветовала при ложном чувстве голода сменить деятельность и пить больше воды.

По ее словам, нередко ощущение голода появляется при переходе на правильное питание, иногда его можно спутать с жаждой, потому стоит выпивать каждый день не менее 2 л воды.

Помимо этого, стоит сохранять интервал между приемами пищи в 3–5 часов или устраивать перекус между основными приемами, пишет «Федеральное агентство новостей».

Павлова указала на то, что есть одни только фрукты вредно, поскольку это приводит к резкому повышению инсулина и голоду. Так, съесть одно яблоко или один банан — не очень полезно, лучше есть их в сочетании с кусочком сыра или с йогуртом, пишет Life.ru.

Эндокринолог добавила, что желание съесть что-нибудь вредное часто появляется из-за умственного напряжения. В такие моменты врач посоветовала отвлекаться физическими нагрузками: тогда мозг сконцентрируется на управлении мышцами. Также побороть ложное чувство голода поможет ночная чистка зубов к 21:00.

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Ранее, 16 мая, диетолог Гузель Евстигнеева заявила о вреде для здоровья быстрых перекусов. По ее словам, они способствуют набору лишнего веса.

Для того чтобы отказаться от вредной привычки «кусочничать», диетолог посоветовала работать над собой и организовывать сытные приемы пищи с содержанием достаточного количества белка и жира.

10 мая врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о причинах тяги к сладкому. По ее словам, среди причин могут быть психологическая потребность и хронический стресс. Кроме того, желание съесть сладкое может вызывать нехватка витаминов и падение уровня глюкозы в крови, пишет RT.

В июне прошлого года к.м.н., врач-онколог Елена Богуш рассказала о неочевидных причинах постоянного чувства голода. По ее словам, оно может появляться из-за стресса, проблем со щитовидной железной и другими внутренними органами, а также из-за неправильного питания, пишет сайт kp.ru.

Ранее Зухра Павлова рассказала, что чрезмерное употребление сахара вредит здоровью, поэтому многие люди пытаются найти заменители. Врач назвала три альтернативы: эритрит, стевия, а также сукралоза, пишет НСН. По ее словам, последнее вещество разрешено во всем мире даже грудным детям и беременным, отмечает телеканал «Звезда».

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