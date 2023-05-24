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Рособрнадзор объявил о начале основного этапа сдачи ОГЭ

Более 1,5 млн девятиклассников в РФ будут сдавать ОГЭ в основной период
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Более 1,5 млн девятиклассников пройдут итоговую аттестацию в основной период с 24 мая по 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,5 млн выпускников. ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) выбрали около 69 тыс. участников, в основном это выпускники с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать два обязательных предмета (русский язык и математика), а также две дисциплины по выбору. Ученики с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать только обязательные предметы.

Для сдачи ОГЭ в 2023 году будет задействовано порядка 11 тыс. пунктов проведения экзамена (ППЭ), включая 49 на базе медицинских учреждений и 1,4 тыс. на дому. Аттестацию можно будет пройти в 85 регионах РФ, а также в образовательных организациях за рубежом.

«ОГЭ проводится в специально оборудованных пунктах проведения экзаменов. По решению региональных органов управления образованием ППЭ могут быть оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и системами подавления сигналов мобильной связи», — уточнили в Рособрнадзоре.

Для тех, кто пропустил экзамен или не смог завершить работу по уважительной причине, а также для участников, получивших не более двух неудовлетворительных результатов, предусмотрены резервные дни сдачи ОГЭ: с 26 июня по 1 июля.

Отмечается, что в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях ОГЭ в этом году не будет, выпускники из этих регионов получат документы об образовании по итогам промежуточной аттестации.

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Ранее, 9 марта, в пресс-службе Рособрнадзора рассказали «Известиям» о самых популярных предметах по выбору на ОГЭ. Так, согласно озвученным данным на первом месте стоит обществознание — его планируют сдавать более 836 тыс. человек. Далее следует география (более 641 тыс.) и информатика (почти 551 тыс.).

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