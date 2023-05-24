В ЕП оценили перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО в 2024 году

Вступление Украины в Евросоюз в 2023 или 2024 году маловероятно, также как и присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек.

«Вступление Украины в 2023 или 2024 году маловероятно, но этого нельзя исключать. Однако подобное решение стало бы крупной катастрофой для Европы, причем как экономической, так и политической. Это будет еще одним колоссально глупым решением Европейского союза», — отметил он.

Также не стоит ожидать и скорого присоединения Киева к НАТО, считает евродепутат. По его словам, подобное решение может серьезно дестабилизировать мировой порядок.

«Не думаю, что Украина всё же вступит в НАТО в ближайшие пару лет, потому что хоть какая-то связь с реальностью сохраняется, по крайней мере в Соединенных Штатах Америки», — добавил Бек.

20 мая стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести обсуждение перспектив вступления страны в ЕС в конце 2023 года. Статус кандидата на присоединение к Европейскому союзу Киев получил в июне 2022-го, а в конце сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО.

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