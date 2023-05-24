Появились кадры с места падения параплана в Ленобласти

В распоряжении «Известий» оказались кадры с места падения параплана в Ленинградской области, где погибли два человека.

ЧП произошло вечером во вторник, 23 мая, в Гатчинском районе области. Предварительно установлено, что аппарат упал в районе улицы Шоссейная. В момент случившегося на параплане находились две мужчин. На место прибыли экстренные службы, а также Ленинград-Финляндский транспортный прокурор и его заместитель, уточняет телеканал «360». Отмечается, что оба мужчины погибли при падении, пишет «Федеральное агентство новостей».

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту случившегося, отмечает телеканал «Звезда».