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Педагог рассказала об экспресс-подготовке к ЕГЭ по русскому

Репетитор Смолер рассказала о возможности подготовиться к ЕГЭ по русскому за 7 дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если школьник весь год не уделял достаточно внимания предмету, то чуда не случится, но подтянуть уже имеющие знания и восполнить пробелы за одну неделю возможно. Об это 23 мая рассказала репетитор по русскому языку и основатель онлайн-школы RUSSMO Вероника Смолер в беседе с «Газетой.Ru».

Детям стоит проанализировать все свои предыдущие работы, понять, есть ли повторяющиеся ошибки и выписать номера тех заданий, которые каждый раз вызывают затруднение при решении.

«Откройте КИМ ЕГЭ по русскому языку и подробно разберите задания, в которых допускаете ошибки. Откройте кодификатор и найдите темы, которые «западают». Изучите их, используя учебники по русскому языку, сайты с теорией по школьной программе в интернете. Используя бесплатные банки заданий в интернете, составьте варианты только с этими заданиями и делайте упор на практику и только практику», — посоветовала Смолер.

Благодаря этому методу, есть возможность увеличить свои средние результаты на 5–10 баллов. Смолер также посоветовала оставшееся до экзаменов время не тратить на уже изученные темы, а сделать упор на то, в чем есть сложности.

ЕГЭ-2023: русский и математика стали сложнее, сдавать будут не все
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Ранее, 16 мая, Рособрнадзор сообщил о том, что российские школы почти на 100% готовы к проведению основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ).

16 апреля в Рособрнадзоре сообщили, что в кодификатор единого государственного экзамена по истории планируется включить задания, связанные с проведением спецоперации по защите Донбасса. Нововведение начнет действовать после того, как во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал. В ведомстве добавили, что такие учебники выпустят к началу сентября текущего года.

Как сообщали в январе представители Министерства образования, массовое использование новых учебных материалов запланировано на 2024–2025 годы.

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