Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обнаружило признаки нарушения закона в финансировании правящей партии «Слуга народа». Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в финансировании партии «Слуга народа», — указано в сообщении.

Материалы были направлены в Национальную полицию Украины для проведения досудебного расследования.

В НАПК отметили, что три физических лица внесли денежный взнос на счет политической партии на сумму около $80 тыс. При этом они не обладали такими доходами для подобных взносов.

По версии ведомства, это может говорить о том, что сделавшие взносы люди распоряжались деньгами третьих лиц и пытались сохранить анонимность финансирования «Слуги народа», что запрещено законом.

Ранее в этот день издание Politico сообщило, что украинские политики во главе с президентом Владимиром Зеленским проводят передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности.



7 мая экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского подать в отставку, пока на Украине не начались протесты. По его словам, страна оказалась в тяжелом экономическом положении и ее существование зависит от иностранного финансирования.

В этот же день политолог, экс-председатель совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов в разговоре с «Известиями» заявил, что все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине, о доверии населения Зеленскому не соответствуют действительности.

12 апреля российский сенатор Сергей Цеков заявил, что украинские руководители «не могут не воровать». Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, отправленных Киеву для закупок дизеля.

Соскин накануне заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если тот не сменит свой курс.