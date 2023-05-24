В Венгрии сообщили о выделении €5,7 млрд Украине из фонда мира

На поставки Украине вооружения из Европейского фонда мира (EPF) уже выделено €5,7 млрд, заявили «Известиям» в правительстве Венгрии.

«На поставки оружия на Украину уже потрачено €5,7 млрд из Европейского фонда мира. Несмотря на то, что Венгрия считает это риском эскалации, мы до сих пор не препятствовали платежам», — сообщили в венгерском кабмине.

На прошлой неделе стало известно, что Венгрия блокирует очередной транш для Украины из Европейского фонда мира в размере €500 млн. Будапешт заявляет, что не согласится на это до тех пор, пока Киев не вычеркнет OTP Bank Group из черного списка за то, что банковская группа продолжает работать на территории России.

22 мая в Брюсселе по этому поводу поругались главы МИД Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийятро, пишет Politico. При этом в венгерском правительстве «Известиям» прямо не подтвердили, имел ли место инцидент, однако добавили: «министр иностранных дел <…> еще раз дал понять, что не поддержит выплату последнего взноса Фонда мира до тех пор, пока Украина не удалит банк OTP — финансовое учреждение, не нарушившее никаких положений международного права — из списка «международных спонсоров войны».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Венгерское предупреждение: Будапешт не разблокирует транш Киеву